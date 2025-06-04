Оце так У жертви Берінчика відібрали перемогу: було призначено реванш

У боксерській спільноті планували проведення бою між чемпіоном світу за версією WBC Теофімо Лопесом та колишнім "абсолютом" Девіном Хейні. Однак перемовини щодо проведення дуелі зірвались.

Уболівальники не побачать поєдинку між Девіном Хейні та Теофімо Лопесом. Зустріч зірвав чинний чемпіон світу WBC у першій напівсередній вазі, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Чому не відбудеться бій

Також про це повідомив й Майк Коппінджер. Девін Хейні не приховує свого розчарування від отриманої звістки. Колишній абсолютний чемпіон світу повідомив, що із нетерпінням чекав на організацію бою проти Лопеса, адже, на думку Хейні, зараз найкращий час для цього протистояння.

Свою частину роботи Девін зробив. Він та його команда чекали, поки Теофімо підпише свою частину контракту, але американець заявив, що не збирається битись проти Хейні. Лопес налаштований на бій проти іншого опонента.

Я, як і раніше, хочу робити найбільші та найкращі бої. Я з нетерпінням чекаю співпраці з Його Високоповажністю, Riyadh Season і The Ring щодо поєдинку з найкращим із доступних суперників. Тео – гр**бане боягузтво. Нікому з промоутерів не слід працювати з Тео, тому що він даремно витрачає час кожного,

– заявив Хейні.

Відзначимо, що дуель Хейні та Лопеса повинна була відбутись 16 серпня у саудівському Ер-Ріяді.

Востаннє Хейні виходив у ринг на початку травня поточного 2025 року. Девін за одноголосним рішенням суддів переміг ексчемпіона Хосе Раміреса: 118-110 та 119-109 (двічі). За спиною Девіна Хейні 32 перемоги (15 – нокаутом) у 33-х поєдинках та ще один двобій такий, що не відбувся (проти Гарсії через провалений допінг-тест у Раяна).

Також на початку травня 2025-го року свій поєдинок провів Лопес. Теофімо здолав Арнольда Барбозу у Нью-Йорку. Ця звитяга стала для Теофімо 22-ю у 23-х зустрічах (13 – нокаутом) при одній поразці (від Джорджа Камбососа).