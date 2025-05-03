Кривдник Ломаченко переможно повернувся у ринг після скандального бою
- Девін Хейні переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів на вечорі боксу в Нью-Йорку.
- Хейні здобув свою 32-гу перемогу в 33-х боях, залишаючись без поразок у професійній кар'єрі.
- Бій відбувся у договірній вазі, і став першим для Хейні після скасованої поразки від Раяна Гарсії через допінг-тест.
- Головною подією вечора був бій Раяна Гарсії проти Роландо Ромеро за вакантний титул WBA Regular.
У ніч проти 3-го травня 2025 року на "Таймс-Сквер" в американському Нью-Йорку відбувся великий вечір боксу. Організаторами боксерської події авторитетний журнал The Ring.
У рамках вечора боксу свій бій провів Девін Хейні, колишній кривдник Василя Ломаченка. Його суперником у ринзі був ексчемпіон світу Хосе Рамірес, пише 24 Канал.
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Впевнена перемога Хейні
Цей двобій був другим за значущість поєдинком на вечорі боксу у Нью-Йорку. Боксери побились у договірній вазі (до 65,3 кілограма). Це була перша зустріч Хейні після поразки від Раяна Гарсії. Хоча результат того поєдинку скасували через провалений допінг-тест у Гарсії.
Ні Хейні, ні Рамірес не змогли оформити дострокову перемогу, а подарували уболівальникам повну дистанцію. Тому переможця бою визначали судді. За їх підрахунками, одноголосну перемогу здобув Девін Хейні – 118-110 і двічі 119-109.
Хейні здобув свою 32-гу перемогу (15 – нокаутом) у 33-х боях на профі-рингу. У його пасиві немає жодної поразки.
Відеоогляд бою Хейні – Рамірес
Нагадаємо, що очолив вечір боксу на "Таймс-Сквер" двобій Раяна Гарсії проти Роландо Ромеро. На кону цього поєдинку був вакантний титул WBA Regular.