Олександр Усик вже неодноразово заявляв у своїх інтерв'ю, що до закінчення його професійної кар'єри залишилось провести лише два поєдинки. Промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів, чого хоче досягнути Усик перед тим, як піти із боксу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

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Заява Красюка

За словами відомого промоутера, непереможний українець хоче втретє у кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу.

Набагато краще піти за годину до, ніж за хвилину після. Тож є певне відчуття, що настав час йому завершувати кар'єру. Але піти з боксу після здобуття трьох титулів абсолютного чемпіона – це особливо приємно. Все залежить від того, як ти себе почуваєш. Якщо ти маєш сили вставати о п’ятій ранку і йти в зал – значить, ти ще "у темі". Важливо піти тоді, коли ти відчуваєш, що вже час. Але іноді люди не відчувають цього,

– заявив Красюк.

На кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Цим статусом Олександр вже володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Однак доволі швидко втратив цей статус "абсолюта" після того, як українець відмовився від поясу IBF, яким тепер володіє "Динаміт".

Наразі статистика Усика складає 23 переможні бої (14 – нокаутом).

Нагадаємо, що Усик переміг Дюбуа у першому бою технічним нокаутом у 9-му раунді. Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса у 5-му раунді від Даніеля. Ця тема знову сильно підійнялась перед реваншем. Дюбуа погрожує перемогти українця та закінчити кар'єру Олександра.