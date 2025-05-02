Александр Усик уже неоднократно заявлял в своих интервью, что до окончания его профессиональной карьеры осталось провести только два поединка. Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, чего хочет достичь Усик перед тем, как уйти из бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Стоит внимания Усик откровенно рассказал, останется ли в боксе после ухода на пенсию

Заявление Красюка

По словам известного промоутера, непобедимый украинец хочет в третий раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира.

Гораздо лучше уйти за час до, чем через минуту после. Поэтому есть определенное ощущение, что пришло время ему завершать карьеру. Но уйти из бокса после получения трех титулов абсолютного чемпиона – это особенно приятно. Все зависит от того, как ты себя чувствуешь. Если ты имеешь силы вставать в пять утра и идти в зал – значит, ты еще "в теме". Важно пойти тогда, когда ты чувствуешь, что уже пора. Но иногда люди не чувствуют этого,

– заявил Красюк.

На кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Этим статусом Александр уже обладал после первой победы над Тайсоном Фьюри. Однако довольно быстро потерял этот статус "абсолюта" после того, как украинец отказался от пояса IBF, которым теперь владеет "Динамит".

Сейчас статистика Усика составляет 23 победных боя (14 – нокаутом).

Напомним, что Усик победил Дюбуа в первом бою техническим нокаутом в 9-м раунде. Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса в 5-м раунде от Даниэля. Эта тема снова сильно поднялась перед реваншем. Дюбуа угрожает победить украинца и закончить карьеру Александра.