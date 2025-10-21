Промоутер Едді Хірн висловився про можливий бій Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Також голова компанії Matchroom Sport припустив, чи варто Олександру Усику виходити у ринг проти Ф'юрі чи Джошуа.

Відомий промоутер переконаний, що поціновувачам боксу все ще цікаво побачити британську битву Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Едді Хірн впевнений, що рано чи пізно їх поєдинок таки відбудеться, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Чи варто Усику знову битись проти Ф'юрі чи Джошуа?

Промоутер розповів, що немає сенсу затягувати організацію цього протистояння. Але наразі "Циганський король" не оголосив ще про відновлення кар'єри.

Водночас Хірн зізнався, що не бачить сенсу у чергових боях Олександра Усика проти Ф'юрі чи Джошуа.

Нікому не потрібен бій Усика проти Ф'юрі чи Джошуа. Вже було по два поєдинки, і Усик їх виграв. Усі хочуть побачити бій Джошуа та Ф'юрі,

– заявив Хірн.

Раніше команда Ф'юрі повідомляла, що Тайсону цікавий третій бій проти Усика більше, ніж поєдинок з Джошуа.

Також Хірн у коментарі Pro Boxing Fans відреагував на слова Усика про продовження професійної кар'єри до 41-го року.

"Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію, чи не так? Я вже казав про Усика, що, можливо, йому варто зараз піти на пенсію. Він, мабуть, слухає це і думає: "Пішов ти! Чому? Я почуваюся чудово. Я боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю піти на пенсію?" І він має рацію. Зрештою, якщо він в хорошій фізичній формі та все ще прагне цього, удачі йому", – заявляв промоутер.

