Промоутер Эдди Хирн высказался о возможном бое Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. Также глава компании Matchroom Sport предположил, стоит ли Александру Усику выходить в ринг против Фьюри или Джошуа.

Известный промоутер убежден, что ценителям бокса все еще интересно увидеть британскую битву Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. Эдди Хирн уверен, что рано или поздно их поединок таки состоится, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Стоит ли Усику снова драться против Фьюри или Джошуа?

Промоутер рассказал, что нет смысла затягивать организацию этого противостояния. Но пока "Цыганский король" не объявил еще о возобновлении карьеры.

В то же время Хирн признался, что не видит смысла в очередных боях Александра Усика против Фьюри или Джошуа.

Никому не нужен бой Усика против Фьюри или Джошуа. Уже было по два поединка, и Усик их выиграл. Все хотят увидеть бой Джошуа и Фьюри,

– заявил Хирн.

Ранее команда Фьюри сообщала, что Тайсону интересен третий бой против Усика больше, чем поединок с Джошуа.

Также Хирн в комментарии Pro Boxing Fans отреагировал на слова Усика о продолжении профессиональной карьеры до 41-го года.

"Знаете, иногда мы отправляем людей на пенсию, не так ли? Я уже говорил об Усике, что, возможно, ему стоит сейчас уйти на пенсию. Он, видимо, слушает это и думает: "Пошел ты! Почему? Я чувствую себя прекрасно. Я боксирую лучше, чем когда-либо. Почему я должен уйти на пенсию?" И он прав. В конце концов, если он в хорошей физической форме и все еще хочет этого, удачи ему", – заявлял промоутер.

Кто станет следующим соперником Усика?