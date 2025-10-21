Британский боксер рассказал о своих замечательных позициях в рейтинге WBO, где он был третьим в очереди на бой за титул чемпиона мира, но теперь ему нужно победить Джозефа Паркера. Фабио Уордли заверил, что поединок против Паркера будет отличным, отметив силу новозеландца, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Уордли верит, что победит Паркера и Усика?

Временный чемпион выразил желание подраться за полноценный титул чемпиона мира. Фабио верит, что победит Паркера, а также заговорил о потенциальном поединке против Александра Усика.

Я верю, что смогу перебоксировать Паркера. Правильные навыки, быстрые ноги и руки. Все зависит от того, как он себя проявит и как будет действовать в бою, поэтому посмотрим. Я действительно думаю, что смогу нокаутировать Усика и нанести ему первое поражение в карьере. Мне нравится эта идея,

– заявил Уордли.

Еще раньше Фабио делал громкое заявление о победе нокаутом в возможном бою против Усика.

В комментарии The Ring директор команды украинского боксера Сергей Лапин подтвердил заявление промоутера Фрэнка Уоррена о том, что на кону боя Паркер – Уордли будет стоять право подраться с Усиком. Также Лапин рассказал, что возвращение Александра следует ожидать в первой половине следующего 2026-го года и рассказал о здоровье украинца.

"Он чувствует себя хорошо и находится в прекрасной форме", – сказал Лапин.

Что известно о бое Паркер – Уордли?