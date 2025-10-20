Ценитель бокса уверял, что он не удивлен, что никто не хотел организовывать бой между Джозефом Паркером и Александром Усиком. По его мнению, Усик легко победит Паркера, пишет 24 Канал со ссылкой на Propa Boxing.
Как Паркер отреагировал на слова о ненужном бое против Усика?
Паркер прокомментировал то, что сначала от него сбежал Даниэль Дюбуа, а затем Александр Усик попросил WBO отсрочить переговоры о бое с ним.
Просто так долго ждать – приятно, что бой уже запланирован, не так ли? И кем бы ни был Марко, у каждого есть свое мнение, не так ли? И они могут говорить все, что хотят. Я просто с нетерпением жду боя. Я хочу быть занятым. Усик был занят, он много раз был на ринге. Драться лишь раз в год недостаточно для меня и того, чего я хочу достичь. Я хочу быть на ринге, работать над своим мастерством и побеждать, драться, прогрессировать, совершенствоваться и приближаться к цели стать чемпионом мира, или объединенным, или абсолютным,
– прокомментировал Паркер.
Напомним, что из-за этого отказа от Усика Паркер получил себе в соперники Фабио Уордли. Их противостояние состоится 25 октября 2025 года на арене "О2" в Лондоне. На кону будет стоять право подраться с Усиком.
Недавно новозеландский боксер сделал громкое заявление о победе над Усиком в их вероятном бою.
"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – сказал Джозеф в комментарии в комментарии The Ring.
Также Паркер был бы не против провести еще один поединок до конца 2025 года. Джозеф заявил, что готов провести встречу с Мозесом Итаумой.
Главное о карьере Джозефа Паркера?
Дебютировал в профессионалах в октябре 2009-го.
В феврале 2025-го Паркер легко нокаутом победил Мартина Баколе. Именно боксер из ДР Конго в последний момент заменил больного Дюбуа.
Новозеландец уже провел на профи-ринге 39 боев, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом), потерпев при этом 3-х поражений. Паркер проигрывал Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу.