Поціновувач боксу запевняв, що він не здивований, що ніхто не хотів організовувати бій між Джозефом Паркером та Олександром Усиком. На його думку, Усик легко переможе Паркера, пише 24 Канал із посиланням на Propa Boxing.

Як Паркер відреагував на слова про непотрібний бій проти Усика?

Паркер прокоментував те, що спершу від нього втік Даніель Дюбуа, а згодом Олександр Усик попросив WBO відтермінувати перемовини щодо бою із ним.

Просто так довго чекати – приємно, що бій вже запланований, чи не так? І ким би не був Марко, у кожного є своя думка, чи не так? І вони можуть говорити все, що хочуть. Я просто з нетерпінням чекаю бою. Я хочу бути зайнятим. Усик був зайнятий, він багато разів був на рингу. Битися лише раз на рік недостатньо для мене та того, чого я хочу досягти. Я хочу бути на рингу, працювати над своєю майстерністю і перемагати, битися, прогресувати, вдосконалюватися та наближатися до мети стати чемпіоном світу, або об’єднаним, або абсолютним,

– прокоментував Паркер.

Нагадаємо, що через цю відмову від Усика Паркер отримав собі у суперники Фабіо Вордлі. Їх протистояння відбудеться 25 жовтня 2025 року на арені "О2" у Лондоні. На кону стоятиме право побитись із Усиком.

Нещодавно новозеландський боксер зробив гучну заяву про перемогу над Усиком у їх ймовірному бою.

"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – сказав Джозеф у коментарі The Ring.

Також Паркер був би не проти провести ще один двобій до кінця 2025 року. Джозеф заявив, що готовий провести зустріч із Мозесом Ітаумою.

Головне про кар'єру Джозефа Паркера?