Український чемпіон світу дав пораду Усику щодо терміну закінчення кар'єри

Колишній український боксер Євген Хитров висловив свою думку щодо можливого реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Останній вже кинув публічний виклик непереможному українцю.

Євген Хитров у першу чергу звернувся до прихильників боксу, які чекають цього реваншу Усик – Дюбуа. Колишній український боксер попросив фанів запастись терпінням, адже попереду у Даніеля Дюбуа ще бій проти Джозефа Паркера, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

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Хитров про можливий реванш Усик – Дюбуа

22 лютого 2025-го року "Динаміту" потрібна лише перемога, якщо надалі він хоче провести реванш проти Усика.

До слова. У бою проти Паркера Дюбуа буде захищати свій чемпіонський титул IBF.

Хитров зробив ставку на Дюбуа у майбутньому поєдинку проти Паркера. Лише після перемоги Дюбуа над Паркером розпочнуться перемовини щодо проведення реваншу Даніеля проти Усика. На кону цього ймовірного реваншу стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

Колишній боксер із України прогнозує, якщо команди домовляться про бій-реванш, то Усик та Дюбуа можуть вийти в один ринг десь ближче до осені. Хитров вважає свого титулованого земляка фаворитом можливого реваншу.

Я вважаю фаворитом Усика, і якщо він знову здолає Дюбуа, то зможе з почуттям виконаного обов'язку повісити рукавички на цвях. Втім, можливо, в уславленого українця інші плани. Тим паче, що те, як боксував 38-річний Усик в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі дає, підстави стверджувати: він ще принаймні два роки може виступати на найвищому рівні,

– сказав Хитров.

Усик вже бився проти Дюбуа у 2023-му, коли переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, що багато у світі боксу радили Усику вішати рукавички на цвях вже після перемоги у реванші над Ф'юрі.