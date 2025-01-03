Евгений Хитров в первую очередь обратился к поклонникам бокса, которые ждут этого реванша Усик – Дюбуа. Бывший украинский боксер попросил фанов запастись терпением, ведь впереди у Даниэля Дюбуа еще бой против Джозефа Паркера, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Стоит внимания "Он боится меня": известный супертяж сенсационно заявил, что Усик избегает боя против него

Хитров о возможном реванше Усик – Дюбуа

22 февраля 2025-го года "Динамиту" нужна только победа, если в дальнейшем он хочет провести реванш против Усика.

К слову. В бою против Паркера Дюбуа будет защищать свой чемпионский титул IBF.

Хитров сделал ставку на Дюбуа в предстоящем поединке против Паркера. Только после победы Дюбуа над Паркером начнутся переговоры о проведении реванша Даниэля против Усика. На кону этого вероятного реванша будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

Бывший боксер из Украины прогнозирует, если команды договорятся о бое-реванше, то Усик и Дюбуа могут выйти в один ринг где-то ближе к осени. Хитров считает своего титулованного земляка фаворитом возможного реванша.

Я считаю фаворитом Усика, и если он снова одолеет Дюбуа, то сможет с чувством выполненного долга повесить перчатки на гвоздь. Впрочем, возможно, у прославленного украинца другие планы. Тем более, что то, как боксировал 38-летний Усик в бою-реванше с Тайсоном Фьюри дает, основания утверждать: он еще по крайней мере два года может выступать на самом высоком уровне,

– сказал Хитров.

Усик уже дрался против Дюбуа в 2023-м, когда победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Напомним, что многие в мире бокса советовали Усику вешать перчатки на гвоздь уже после победы в реванше над Фьюри.