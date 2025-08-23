Олександр Хижняк – олімпійський чемпіон Ігор-2024 та чемпіона світу з боксу. Хижняку вже виповнилось 30 років, але він не поспішає преходити у професійний бокс.

Олександр Хижняк зазіхнув на третій олімпійський цикл. Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу прокоментувала плани Хижняка.

Читайте також Без конкретних імен: ексчемпіонка світу висловилась про останній бій у кар'єрі Усика

Як Шатернікова оцінила плани Хижняка?

Колишня боксерка розповіла, що наразі Хижняк відпочиває від змагань та активного тренувального процесу. До турнірів на Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі Олександр готуватиметься вже у 2026-му році.

"За Хижняком будемо спостерігати. Так розумію, що у цьому році він не виступає, а відпочиває. Свій тренувальний процес Олександр, мабуть, розпочне з наступного 2026 року. Я таке чула від тренерів з олімпійського боксу, що зараз не потрібно чекати Хижняка на чемпіонаті світу, адже він зараз поки не виступає. Це особисто його вибір, вибір його батька. Вони обрали для себе такий шлях – добре", – сказала Шатернікова.

Віцепрезидент Ліги професійного боксу України додала, що в Олександра були пропозиції із професійного боксу, але Хижняк і його команда обрали інший шлях.

Ми думали про його перехід, у нього були пропозиції з професійного боксу. Але вони обрали такий шлях – треті Олімпійські ігри. Можливо, їм до вподоби працювати за циклом олімпійського боксу. Плюс на сьогодні він як олімпійський чемпіон має непогані фінансові умови підтримки від держави, тому це їх може задовольняти,

– відповіла ексчемпіонка.

Головні спортивні досягнення Олександра Хижняка

У Токіо-2020 Хижняк завоював "срібло" Олімпійських ігор, а вже на наступній Олімпіаді у Парижі-2024 додав ще й "золото".

Чемпіон світу та Європи. Ці статуси здобув у 2017 році.

Хижняк має три медалі Європейських ігор – два "золота" (2019, 2023) та "бронзу" (2015).

Відзначимо, що Шатернікова прокоментувала ймовірний бій Олександра Усика проти обов'язкового претендента по лінії WBO Джозефа Паркера.