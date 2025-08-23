Александр Хижняк – олимпийский чемпион Игр-2024 и чемпион мира по боксу. Хижняку уже исполнилось 30 лет, но он не спешит переходить в профессиональный бокс.

Александр Хижняк посягнул на третий олимпийский цикл. Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова в интервью 24 каналу прокомментировала планы Хижняка.

Читайте также Без конкретных имен: экс-чемпионка мира высказалась о последнем бое в карьере Усика

Как Шатерникова оценила планы Хижняка?

Бывшая боксерка рассказала, что сейчас Хижняк отдыхает от соревнований и активного тренировочного процесса. К турнирам на Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе Александр будет готовиться уже в 2026-м году.

"За Хижняком будем наблюдать. Так понимаю, что в этом году он не выступает, а отдыхает. Свой тренировочный процесс Александр, видимо, начнет со следующего 2026 года. Я такое слышала от тренеров по олимпийскому боксу, что сейчас не нужно ждать Хижняка на чемпионате мира, ведь он сейчас пока не выступает. Это лично его выбор, выбор его отца. Они выбрали для себя такой путь – хорошо", – сказала Шатерникова.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины добавила, что у Александра были предложения из профессионального бокса, но Хижняк и его команда выбрали другой путь.

Мы думали о его переходе, у него были предложения по профессиональному боксу. Но они выбрали такой путь – третьи Олимпийские игры. Возможно, им нравится работать по циклу олимпийского бокса. Плюс на сегодня он как олимпийский чемпион имеет неплохие финансовые условия поддержки от государства, поэтому это их может удовлетворять,

– ответила экс-чемпионка.

Главные спортивные достижения Александра Хижняка

В Токио-2020 Хижняк завоевал "серебро" Олимпийских игр, а уже на следующей Олимпиаде в Париже-2024 добавил еще и "золото".

Чемпион мира и Европы. Эти статусы получил в 2017 году.

Хижняк имеет три медали Европейских игр – два "золота" (2019, 2023) и "бронзу" (2015).

Отметим, что Шатерникова прокомментировала вероятный бой Александра Усика против обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера.