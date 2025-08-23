Впереди у Александра Усика "последний танец" на профи-ринге. Бывшая боксерка Алина Шатерникова в интервью 24 Каналу высказалась о прощальном бое непобедимого украинца.
Интересно Побеждал Зеленского и скрывает настоящее имя: что известно о Мозесе Итауму
Что сказала Шатерникова о последнем бое Усика?
Бывшая чемпионка мира не стала называть конкретных фамилий боксеров, которые могут стать следующим соперником Усика.
Александр уже встретился со всеми крутыми бойцами в двух дивизионах – крузервейте и хевивейте. Поэтому я бы хотела, чтобы Александр, находясь на олимпе, объявил о завершении своей карьеры. Я чувствую именно так, ведь хорошо понимаю Усика. Он всю свою взрослую жизнь постоянно тренируется и соревнуется, и так по кругу. Уже хочется, чтобы он просто пожил гражданской, простой и неспортивной жизнью,
– сказала Шатерникова.
Напомним, что за спиной Усика 24 победных боя на профи-ринге (15 – нокаутом). Команда Александра уже ищет ему следующего соперника, среди которых несколько неназванных вариантов.
Также Алина Шатерникова прокомментировала возможный бой Усика против Паркера.
- Тайсон Фьюри еще раньше анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026-го на лондонском стадионе "Уэмбли".
- Абсолютному чемпиону мира в хевивейте из Украины активно приписывают бои против Мозеса Итаумы и обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера.
- Была информация, что Усик попросил отложить переговоры относительно поединка с Паркером из-за давней травмы спины. Вроде бы в WBO пошли на встречу украинцу.
- Однако впоследствии стало известно, что просьба Усика до сих пор на рассмотрении.