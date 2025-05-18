Усик назвав легендарного переможця гіпотетичної трилогії між Холіфілдом і Льюїсом

Олександр Усик уявив, якби закінчився двобій між легендами боксу – Евандером Холіфілдом і Ленноксом Льюїсом. Непереможний український боксер назвав переможця історичного поєдинку.

Адже в історії боксу Евандер Холіфілд та Леннокс Льюїс двічі зустрічались між собою. Їх перший двобій відбувся 13 березня 1999-го року. Тоді боксери не змогли визначити переможця зустрічі, суддівські записки розписали нічию у Нью-Йорку.

Оце так Непереможений боксер хоче побитись із переможцем реваншу Усик – Дюбуа

Прогноз Усика

Реванш між Холіфілдом і Льюїсом провели ще того ж року, але 13 листопада. Цього разу у Лас-Вегасі сильнішим був Леннокс. Льюїс успішно захистив титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC і титул по лінії. А також здобув пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, IBF та вакантний IBO.

Олександр Усик вважає, якби у протистоянні Льюїса і Холіфілда була трилогія, то у ній би тріумфував Евандер. Українець брав до уваги боксерів у їх праймовій формі, повідомляє 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

У праймі Евандер Холіфілд переміг би Леннкоса Льюїса,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що Льюїс закінчив кар'єру після перемоги технічним нокаутом над Віталієм Кличком, який відбувся 21 червня 2003 року. Тоді український боксер отримав серйозне розсічення і не зміг продовжити бій. Кличко-старший бажав реваншу, але Леннокс пішов на пенсію, не захотівши вдруге виходити у ринг проти потужного українця.

У статистиці Леннокса 41 перемога (33 – нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій у 44-х боях. Натомість на рахунку Холіфілда 44 звитяги (29 – нокаутом), 10 поразок, 2 мирових та один бій не відбувся у 57-ми зустрічах.