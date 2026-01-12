Відомий боксер видав самовпевнену заяву щодо Усика

Агіт Кабаєл нещодавно переміг Даміана Книбу та підтвердив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Також німецький боксер висловив бажання битися проти Олександр Усика.

Філіп Хргович висловився щодо можливого поєдинку між Кабаєлом і Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Що сказав Хргович про бій Усик – Кабаєл?

Хорватський боксер не дав точної відповіді, але наголосив, що Кабаєл важкий суперник для будь-кого. Однак він підкреслив, що Усик це боксер зовсім іншого рівня.

Також Хргович висловився щодо можливого бою між ним та українським чемпіоном. Він не приховує, що хотів би побитися з Усиком.

Я впевнений, що переможу в будь-якому бою. Тому я вірю, що можу перемогти й Усика. Я великий хлопець, який завдає багато ударів і має хороше підборіддя. Тому я вірю, що можу перемогти будь-кого,

– сказав Хргович.

Нагадаємо, що Усик обрав собі у суперники Деонтея Вайлдера. Нещодавно Лайонелл Томпосн висловився щодо поєдинку між українським боксером та американським супертяжем.

Що сказав Томпсон про бій Усик – Вайлдер?

Колишній боксер, а нині експерт у коментарі Fight Hype заявив, що Усик може ліквідувати потужний удар Вайлдера, завдяки своїм навичкам.

"Я люблю Вайлдера, але він не може змагатися з Усиком. Так, він має потужну праву, але хто взагалі зміг зловити Усика своїм найкращим ударом? У нього занадто хороші ноги, чудові рухи головою та надійний захист. Я вважаю, що Усик просто знищить Вайлдера. Він уже все довів. Це один із найкращих супертяжів в історії", – заявив Томпсон.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій?