Філіп Хргович висловився щодо можливого поєдинку між Кабаєлом і Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Що сказав Хргович про бій Усик – Кабаєл?

Хорватський боксер не дав точної відповіді, але наголосив, що Кабаєл важкий суперник для будь-кого. Однак він підкреслив, що Усик це боксер зовсім іншого рівня.

Також Хргович висловився щодо можливого бою між ним та українським чемпіоном. Він не приховує, що хотів би побитися з Усиком.

Я впевнений, що переможу в будь-якому бою. Тому я вірю, що можу перемогти й Усика. Я великий хлопець, який завдає багато ударів і має хороше підборіддя. Тому я вірю, що можу перемогти будь-кого,

– сказав Хргович.

Нагадаємо, що Усик обрав собі у суперники Деонтея Вайлдера. Нещодавно Лайонелл Томпосн висловився щодо поєдинку між українським боксером та американським супертяжем.

Що сказав Томпсон про бій Усик – Вайлдер?

Колишній боксер, а нині експерт у коментарі Fight Hype заявив, що Усик може ліквідувати потужний удар Вайлдера, завдяки своїм навичкам.

"Я люблю Вайлдера, але він не може змагатися з Усиком. Так, він має потужну праву, але хто взагалі зміг зловити Усика своїм найкращим ударом? У нього занадто хороші ноги, чудові рухи головою та надійний захист. Я вважаю, що Усик просто знищить Вайлдера. Він уже все довів. Це один із найкращих супертяжів в історії", – заявив Томпсон.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій?