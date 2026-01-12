Филип Хргович высказался относительно возможного поединка между Кабаелом и Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Что сказал Хргович о бое Усик – Кабаел?

Хорватский боксер не дал точного ответа, но отметил, что Кабаел тяжелый соперник для любого. Однако он подчеркнул, что Усик это боксер совсем другого уровня.

Также Хргович высказался относительно возможного боя между ним и украинским чемпионом. Он не скрывает, что хотел бы подраться с Усиком.

Я уверен, что побежу в любом бою. Поэтому я верю, что могу победить и Усика. Я большой парень, который наносит много ударов и имеет хороший подбородок. Поэтому я верю, что могу победить любого,

– сказал Хргович.

Напомним, что Усик выбрал себе в соперники Деонтея Уайлдера. Недавно Лайонелл Томпосн высказался относительно поединка между украинским боксером и американским супертяжем.

Что сказал Томпсон о бое Усик – Уайлдер?

Бывший боксер, а ныне эксперт в комментарии Fight Hype заявил, что Усик может ликвидировать мощный удар Уайлдера, благодаря своим навыкам.

"Я люблю Уайлдера, но он не может соревноваться с Усиком. Да, он имеет мощную правую, но кто вообще смог поймать Усика своим лучшим ударом? У него слишком хорошие ноги, замечательные движения головой и надежная защита. Я считаю, что Усик просто уничтожит Уайлдера. Он уже все доказал. Это один из лучших супертяжей в истории", – заявил Томпсон.

Усик – Уайлдер: что известно о бое?