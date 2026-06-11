У цьому матеріалі 24 Канал пригадає історію великого боксера. Зокрема, найголовніші його перемоги на рингу.

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Що відомо про Менні Пакьяо?

Філіппінець Менні Пакьяо провів за свою кар'єру 72 бої. У них він здобув 62 перемоги, зазнав 8 поразок і 2 рази завершив бої внічию. У його активі є 12 титулів чемпіона світу в усіх 8 боксерських дивізіонах. Із них перший він здобув у 1998 році, коли йому було всього 19 років.

Свій останній титул він узяв у 40 років. Через це він став найстаршим чемпіоном світу в напівсередній вазі в історії боксу. Пакьяо є автором найдовшої серії перемог у титульних боях у різних вагових категоріях. Його бій проти Флойда Мейвезера досі лишається найбільш касовим в історії боксу.

Чим Пакьяо займається зараз?

Паралельно з виступами на боксерському ринзі Пакьяо почав активно займатись політикою в рідних Філіппінах. Зокрема, у 2010 році він був обраний до Палати представників Філіппінів. А з 2016 до 2022 роки був сенатором Філіппін.

У 2025 році Пакьяо повернувся на ринг після майже 5-річної перерви. Він провів бій проти чемпіона WBC в напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєдинок завершився внічию, тож 46-річний філіппінець не зміг відібрати пояс в опонента.

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