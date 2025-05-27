Пекельний реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення масштабного боксерського шоу легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні. Експерти та фани постійно намагаються спрогнозувати результат поєдинку.

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Хто переможе у реванші

Шеннон Бріггс назвав Олександра Усика фаворитом реваншу проти Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

Також американський ексбоксер, не замислюючись, назвав переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Бріггс вважає, що це український чемпіон.

Мені подобається Усик,

– сказав Бріггс.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у Вроцлаві у 2023 році. Поєдинок завершився перемогою українського чемпіона технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Дюк Маккензі зробив прогноз на реванш між Усиком та Дюбуа. Колишній чемпіон світу виділив прогрес британського боксера.