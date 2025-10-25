Офісний працівник, який спарингував з Усиком: цікаві факти про Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі 25 жовтня протистоятиме у ринзі Джозефу Паркеру. На кону бою у Лондоні стоятиме право побитись із Олександром Усиком.

Фабіо Вордлі розпочав кар'єру нещодавно та має хорошу серію перемог. 24 канал розповідає, що відомо про британського боксера, його виступи у професійному ринзі та особисте життя.

Як склалася кар'єра Вордлі?

Фабіо Вордлі дебютував у професійному ринзі у 2017 році. Британський боксер не виступав серед аматорів, як чимало інших бійців.

У віці 22 років Фабіо Вордлі покинув роботу менеджером з підбору персоналу та почав займатися боксом. Британець кардинально змінив своє життя і зараз успішно виступає у професійному ринзі в надважкій вазі.

За свою кар'єру Вордлі провів 19 поєдинків. На рахунку британського боксера 18 перемог та нічия.

Нагадаємо, що Фабіо Вордлі востаннє бився у червні 2025 року проти Джастіса Гуні. Британський боксер нокаутував австралійця у десятому раунді поєдинку.

Вордлі – Гуні: дивіться відео

Чим займався Вордлі, окрім боксу?

Фабіо Вордлі народився 18 грудня 1994 року в Іпсвічі, Велика Британія. Він з самого дитинства займався спортом в академії футбольного клубу Іпсвіч у своєму рідному місті.

Проте травма завадила Вордлі стати професійним футболістом. Британський боксер залишив футбол через серйозне ушкодження гомілкостопу.

Фабіо Вордлі / Фото Іпсвіч Таун

Що відомо про татуювання Вордлі?

Фабіо Вордлі має незвичайне татуювання на внутрішній стороні лівого зап'ястя. На руці британського боксера зображений чайник.

Тату Вордлі пов'язане з пандемією COVID-19, коли як і багато сімей, родина боксера була розділена. Зображення на руці Фабіо присвятив родинним "чайним вечіркам" з близькими, які вони влаштовували, після послаблення локдауну.

Як Вордлі спарингував з Усиком?

Фабіо Вордлі на початку своєї професійної кар'єри приїздив в Україну. Британський боксер працював у тренувальному таборі Олександра Усика.

Фабіо Вордлі з Олександром Усиком / Фото з відкритих джерел

Вордлі був спаринг-партнером українського чемпіона. Британець в інтерв'ю DAZN розповідав про тренування з Усиком.

Спаринг із ним був чудовим з точки зору навчання, але водночас мене буквально засипало ударами з усіх боків. Він тоді був відмінним, і зараз він теж чудовий,

– поділився Вордлі.

Окрім того, британський боксер розповів, чого він навчився під час роботи з Усиком. Фабіо Вордлі заявив, що найбільшим уроком для нього стало те, як правильно структуризувати тренувальний табір.

Що відомо про особисте життя Вордлі?

Фабіо Вордлі не розкриває особисте життя. Проте відомо, що британський боксер перебуває у стосунках з дівчиною на ім'я Шарлотта.

У 2025 році вона народила дитину від Фабіо. Британець заявив, що цінує родинні зв'язки, а після народження доньки у нього збільшилася мотивація та натхення боксувати.

Окрім того, Вордлі неодноразово розповідав про свою матір. Фабіо заявив, що мати є його найбільшою фанаткою та головним джерелом натхнення.