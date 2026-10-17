Що відомо про Вордлі, який отримав титул Усика та готується до бою з Дюбуа

Британський боксер Фабіо Вордлі готується до повторного поєдинку зі співвітчизником Даніелем Дюбуа, який відбудеться 17 жовтня в Лондоні. Майбутній бій стане для нього шансом реабілітуватися за першу поразку на професійному рингу та знову включитися в боротьбу за чемпіонські титули.

Кар'єру він розпочав у квітні 2017 року під егідою Matchroom Boxing. Спортсмен став одним із найяскравіших прикладів нетипового шляху до вершини сучасного боксу, адже зумів досягти елітного рівня, жодного разу не виступивши в аматорах, повідомляє 24 Канал.

Вордлі готується до реваншу з Дюбуа

У червні 2025 року британець нокаутував Джастіса Гуні та завоював тимчасовий титул WBA. У жовтні того ж року він сенсаційно переміг колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера, здобувши пояс тимчасового чемпіона WBO.

У листопаді 2025 року український боксер Олександр Усик офіційно відмовився від титулу WBO у надважкій вазі. Після цього організація підвищила Вордлі, який був обов'язковим претендентом на бій з українцем, до статусу повноцінного чемпіона світу.

Як пише The Ring, Вордлі також має досвід спарингів із провідними боксерами надважкої ваги, зокрема Олександром Усиком, Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. У 2018 році британець приїздив до України, щоб допомогти Усику готуватися до поєдинків.

Олександр Усик / Фото Getty Images

Перша поразка та шанс на реванш

9 травня в Манчестері Вордлі захищав титул WBO у протистоянні з Дюбуа. На початку бою Фабіо двічі відправив суперника в нокдаун, однак згодом Дюбуа перехопив ініціативу та завершив поєдинок технічним нокаутом в 11-му раунді.

Поєдинок Дюбуа – Вордлі / Фото Getty Images

Ця поразка стала першою для Вордлі на професійному рингу. За статистикою, його рекорд становить 22 поєдинки: 20 перемог, з яких 19 нокаутом, одна поразка та одна нічия.

Єдину нічию Фабіо зафіксував у поєдинку зі своїм співвітчизником Фрейзером Кларком 31 березня 2024 року.