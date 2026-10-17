Свою карьеру он начал в апреле 2017 года под эгидой Matchroom Boxing. Спортсмен стал одним из самых ярких примеров нетипичного пути к вершине современного бокса, ведь сумел достичь элитного уровня, ни разу не выступив в любителях, сообщает 24 Канал.

Уордли готовится к реваншу с Дюбуа

В июне 2025 года британец нокаутировал Джастиса Гуни и завоевал временный титул WBA. В октябре того же года он сенсационно победил бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера, завоевав пояс временного чемпиона WBO.

В ноябре 2025 года украинский боксер Александр Усик официально отказался от титула WBO в супертяжелом весе. После этого организация повысила Уордли, который был обязательным претендентом на бой с украинцем, до статуса полноценного чемпиона мира.

Как пишет The Ring, Уордли также имеет опыт спаррингов с ведущими боксерами в супертяжелом весе, в частности с Александром Усиком, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. В 2018 году британец приезжал в Украину, чтобы помочь Усику готовиться к поединкам.

Александр Усик / Фото Getty Images

Первое поражение и шанс на реванш

9 мая в Манчестере Уордли защищал титул WBO в поединке с Дюбуа. В начале боя Фабио дважды отправил соперника в нокдаун, однако впоследствии Дюбуа перехватил инициативу и завершил поединок техническим нокаутом в 11-м раунде.

Поединок Дюбуа – Уордли / Фото Getty Images

Это поражение стало первым для Уордли на профессиональном ринге. По статистике, его рекорд составляет 22 боя: 20 побед, из которых 19 нокаутом, одно поражение и одна ничья.

Единственную ничью Фабио зафиксировал в поединке со своим соотечественником Фрейзером Кларком 31 марта 2024 года.