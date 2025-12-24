Хто з боксерів став першим чемпіоном світу в історії України

Україна в усі часі вирізнялася видатними спортсменами. Серед представників вітчизняного рингу був не один чемпіон світу.

Зокрема, Олександр Усик, Віталій і Володимир Клички, Денис Берінчик, Василь Ломаченко та інші. Хто з український боксерів став першим чемпіоном світу – розповідає 24 канал.

Хто був першим чемпіоном світу?

У вересні 2016 року Усик бився проти Кшиштофа Гловацького. Український боксер за підсумками 12 раундів здолав представника Польщі одноголосним рішенням суддів та здобув свій перший титул чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі.

Берінчик у травні 2024 року бився проти Емануеля Наваррете. "Танк" з України сенсаційно переміг мексиканського боксера, вперше у кар'єрі ставши чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі.

До слова. Берінчик став одним із боксерів, які швидко втратили чемпіонський титул. Вже у своєму наступному поєдинку у лютому 2025 року він програв Кейшону Девісу, проваливши захист.

Щодо Ломаченка, то він вперше став чемпіоном світу у 2014 році. Тоді дворазовий олімпійський чемпіон завоював титул WBO у напівлегкій вазі, здолавши Гері Рассела-молодшого.

Володимир Кличкою завоював перший чемпіонський титул у жовтні 2000 року. У тому поєдинку "Доктор Сталевий Молот" переміг Кріса Берда одноголосним рішенням суддів.

А ось першим чемпіоном світу з України став Віталій Кличко. Він став чемпіоном світу раніше за свого брата на декілька місяців, здолавши англійця Гербі Гайда у 1999 році.

Пізніше Кличко-старший провів 2 успішних захисти титулу. Однак згодом українець поступився Крісу Берду через травму плеча та втратив чемпіонський пояс.

У 2001 році він нокаутував Орліна Норріса у першому раунді. І у результаті "Доктор Залізний Кулак" завоював титул WBA у надважкій вазі.