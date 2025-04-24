Син легендарного боксера хоче помститись Полу за перемогу над "Залізним Майком"

Хуліо Сезар Чавес-молодший, син легендарного Хуліо Сезара Чавеса, розповів про мотивацію перед боєм проти Джейка Пола. Мексиканський боксер бажає помсти.

28 червня 2025 року Хуліо Сезар Чавес-молодший поб'ється проти Джейка Пола. Поєдинок відбудеться на "Honda Center" в американському Анагаймі.

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Мотивація Чавеса-молодшого на бій із Полом

Син легендарного у минулому боксера розповів про особисту мотивацію, яка з'явилась у нього після останнього бою Пола-молодшого. Чавес-молодший готовий помститись боксеру-блогеру за перемогу над Майком Тайсоном, передає 24 Канал із посиланням на BoxingScene.

Обожнюю Тайсона. Я перший суперник Пола після того, як він побив Майка. Так що я хочу поквитатися з ним за це. Хочу помститися за Тайсона. Мене часто запитують про контракт. Чи є там пункти про те, що я маю програти чи про те, що у нас будуть якісь не такі рукавички. Та ні. Це є абсолютно реальний бій. І я вийду в ринг із єдиною метою – перемогти. Вперто тренуюся, готуюся до бою,

– заявив Чаес-молодший.

Нагадаємо, що у середині листопада минулого року Джейк Пол переміг "Залізного Майка" за рішенням суддів. Від цієї поразки Майк Тайсон відходив дуже довго. Однак легенда боксу не виключає факту свого повернення у ринг. Також Тайсон не проти знову зайнятись реслінгом.