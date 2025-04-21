62-річний Евандер Холіфілд зробив порівняння свого колишнього суперника зі змією. Легендарний ексбоксер розповів, як протидіяти Майку Тайсону, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Холіфілд про бій із Майком Тайсоном

Також Холіфілд додав, якщо дати "Залізному Майку" піти в атаку та пропустити серію ударів, то супернику Тайсона дуже вкрай складно перемогти.

Майк схожий на змію. Він міг вискочити на вас, але якщо ви вміли атакувати правильно, то могли задушити його. Якщо ви дасте йому можливість завдати той самий удар – то буде несолодко,

– заявив Евандер.

До слова. Востаннє Холіфілд виходив у профі-ринг ще у 2011-му році, коли переміг нокаутом у 10-му раунді Браяна Нільсена із Данії. Натомість Майк Тайсон повернувся у ринг у листопаді 2024-го року, коли програв за рішенням суддів боксеру-блогеру Джейку Полу.

Історія зустрічей Холіфілд – Тайсон

Нагадаємо, що Холіфілд двічі перетинався на ринзі із Тайсоном. Вперше це сталось 9 листопада 1996-го року, коли у передостанньому чемпіонському раунді Евандер нокаутував Майка. Холіфілд здобув титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBA, а сам двобій став "Боєм року" та "Апсетом року" за версією авторитетного журналу The Ring.

Тоді 28 червня 1997-го року "Залізний Майк" отримав шанс взяти реванш. Але цей поєдинок закінчився вже у третьому раунді. Тайсон відкусив шматок вуха суперника та був дискваліфікований. Це означало, що Холіфілд зберіг чемпіонський титул на своєму поясі.