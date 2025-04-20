Легенда боксу назвав бійця з найсильнішим ударом. Американець виділив іменитого співвітчизника, повідомляє 24 канал із посиланням на Interview.

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Кого виділив Тайсон

Майк Тайсон наголосив, що він мав сильний удар, адже завжди влучав куди потрібно. Проте, на його думку, були боксери, які мали набагато сильніший панч, ніж він.

"Залізний Майк" зазначив, найсильнішим ударом володів легендарний Джордж Форман.

Такі хлопці, як Джордж Форман, могли вдарити у будь-яку точку тіла і нокаутувати. У нього був найсильніший удар. Але варто зазначити, що багато супертяжів були просто більшими за мене,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що Джордж Форман помер у віці 76 років. Трагічна подія відбулась у березні 2025 року.