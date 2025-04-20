Легенда бокса назвал бойца с самым сильным ударом. Американец выделил именитого соотечественника, сообщает 24 канал со ссылкой на Interview.

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Кого выделил Тайсон

Майк Тайсон отметил, что он имел сильный удар, ведь всегда попадал куда нужно. Однако, по его мнению, были боксеры, которые имели гораздо более сильный панч, чем он.

"Железный Майк" отметил, самым сильным ударом обладал легендарный Джордж Форман.

Такие ребята, как Джордж Форман, могли ударить в любую точку тела и нокаутировать. У него был самый сильный удар. Но стоит отметить, что многие супертяжи были просто больше меня,

– сказал Тайсон.

Напомним, что Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Трагическое событие произошло в марте 2025 года.