Майк Тайсон рассказал, что хотел бы, как в детстве, вернуться в реслинг. Возраст "Железного Майка" вообще не пугает. Хотя уже 30 июня культовому боксеру исполнится 59 лет.

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Смелые мысли "Железного Майка"

Тайсон призывает устроить ему королевскую битву, но имя соперника Майк не стал называть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sports Illustrated.

Боже, я хотел бы это сделать, это как вернуться в детство, я бы прекрасно провел время. С кем я хочу столкнуться? Да давайте всех, устроим королевскую битву,

– заявил Тайсон.

Отметим, что Тайсон является членом Зала славы WWE. За своей спиной "Железный Майк" имеет опыт выступлений в различных шоу организации.

Напомним, что легендарный боксер в ноябре прошлого года официально вернулся в профи-ринг. Однако его камбэк был испорчен Джейком Полом, который одолел Тайсона по решению судей. С тех пор Майк больше не выходил в ринг, ведь уверял, что до сих пор на сто процентов не восстановился от того проигранного поединка.

Также Тайсон заявлял ранее, что не исключает своего возвращения в боксерский ринг в будущем.