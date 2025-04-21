62-летний Эвандер Холифилд сделал сравнение своего бывшего соперника со змеей. Легендарный экс-боксер рассказал, как противодействовать Майку Тайсону, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Холифилд о бое с Майком Тайсоном

Также Холифилд добавил, если дать "Железному Майку" пойти в атаку и пропустить серию ударов, то сопернику Тайсона очень крайне сложно победить.

Майк похож на змею. Он мог выскочить на вас, но если вы умели атаковать правильно, то могли задушить его. Если вы дадите ему возможность нанести тот самый удар – то будет несладко,

– заявил Эвандер.

К слову. Последний раз Холифилд выходил в профи-ринг еще в 2011-м году, когда победил нокаутом в 10-м раунде Брайана Нильсена из Дании. Зато Майк Тайсон вернулся в ринг в ноябре 2024-го года, когда проиграл по решению судей боксеру-блогеру Джейку Полу.

История встреч Холифилд – Тайсон

Напомним, что Холифилд дважды пересекался на ринге с Тайсоном. Впервые это произошло 9 ноября 1996-го года, когда в предпоследнем чемпионском раунде Эвандер нокаутировал Майка. Холифилд получил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, а сам поединок стал "Боем года" и "Апсетом года" по версии авторитетного журнала The Ring.

Тогда 28 июня 1997-го года "Железный Майк" получил шанс взять реванш. Но этот поединок закончился уже в третьем раунде. Тайсон откусил кусок уха соперника и был дисквалифицирован. Это означало, что Холифилд сохранил чемпионский титул на своем поясе.