"Це висміює бокс": ексбоксер розкритикував чутки про бій Ф'юрі проти Ібрагімовича

Ексчемпіон світу Дюк Маккензі різко розкритикував сучасні тенденції у професійному боксі. Британського боксера обурило, що медійні особистості без жодного досвіду отримують гучні поєдинки.

Він висловив своє невдоволення на фоні чуток про можливий поєдинок між колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі та відомим футболістом Златаном Ібрагімовичем. Про це він повідомив у коментарі для ютуб-каналу iFL TV.

Що сказав Маккензі?

За словами Маккензі, подібні події повністю руйнують класичну систему рейтингів і знецінюють статус обов'язкових претендентів на титули.

Бокс виходить з-під контролю. Сюди приходять хлопці, які ніколи в житті не билися, і це не гра. Вони отримують величезні гонорари, і я їх за це не звинувачую. Але це висміює всю рейтингову систему. Що взагалі сталося з тим, щоб пробиватися у топ-10?,

– заявив боксер.

Маккензі переконаний, що для Ф'юрі такий поєдинок буде легким заробітком перед потенційним мегафайтом проти Ентоні Джошуа (Ей Джея), оскільки шведський футболіст не має жодних шансів.

Ф'юрі обирає Ібрагімовича, бо цей хлопець його не поб'є. Мені байдуже, якими бойовими мистецтвами Златан займався раніше. Ми вже бачили вихідців з ММА, кікбоксингу та футболу – вони не є бійцями світового класу. Тайсону для перемоги навіть не доведеться тренуватися. Він здолає його з однією рукою за спиною, а всі навколо знову кричатимуть, який Ф'юрі великий,

– підсумував Маккензі.

Що відомо про бій Ібрагімович – Ф'юрі?

21 травня 2026 року Ібрагімович оприлюднив у своїх соцмережах спільне фото з Ф'юрі, на якому вони провели традиційну боксерську "битву поглядів". Публікація супроводжувалася гучним підписом: "Термінові новини! Усе вирішено. 1 серпня, Дублін, Ірландія. Зробимо бокс знову великим".

Тим часом Ф'юрі продовжує професійну кар'єру в боксі. Його головним пріоритетом на осінь залишається підписаний мегафайт проти Ентоні Джошуа, який заплановано на листопад на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.