Українець поступився на старті престижного турніру у Саудівській Аравії

Гран-прі WBC та Riyadh Season у Саудівській Аравії розпочався. Серед українців на престижному турнірі першим виступив Ігор Семончук.

Ігор Семончук cтартував з поразки на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії. Український боксер бився проти італійця Мухамета Камілі, повідомляє 24 канал.

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Прикра поразка

На жаль, Ігор Семончук програв у першому поєдинку престижного турніру. Бій відбувся у напівлегкій вазі.

Поєдинок між Ігорем Семончуком та Мухаметом Камілі тривав усі шість раундів. Український боксер поступився італійцю одноголосним рішенням суддів – 58-57, 59-55, 58-56.

Нагадаємо, що Гран-прі WBC проходить у Саудівській Аравії. Боксери з 41 країни змагаються у чотирьох вагових категоріях. У кожному дивізіон виступають 32 бійці.