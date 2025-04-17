Данило Лозан дізнався ім'я першого суперника. Українець битиметься проти узбецького боксера Камронбека Ешматова, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.

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Коли відбудеться бій

Данило Лозан битиметься проти Камбронбека Ешматова 18 квітня. Поєдинок відбудеться у першій напівсередній вазі.

Боксери вже провели битву поглядів перед очним протистоянням на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії.

Лозан провів битву поглядів з Ешматовим: дивіться відео

Нагадаємо, що на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії відбудуться бої у чотирьох дивізіонах. У кожній ваговій категорії змагатимуться 32 боксера.