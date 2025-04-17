Даниил Лозан узнал имя первого соперника. Украинец сразится против узбекского боксера Камронбека Эшматова, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation.

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Когда состоится бой

Даниил Лозан сразится против Камбронбека Эшматова 18 апреля. Поединок состоится в первом полусреднем весе.

Боксеры уже провели битву взглядов перед очным противостоянием на Гран-при WBC в Саудовской Аравии.

Лозан провел битву взглядов с Эшматовым: смотрите видео

Напомним, что на Гран-при WBC в Саудовской Аравии состоятся бои в четырех дивизионах. В каждой весовой категории будут соревноваться 32 боксера.