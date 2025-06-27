Український гігант переніс операцію після важкої травми: який термін відновлення

Ігор Шевадцузький на початку квітня бився проти Баходіра Джалолова. Український боксер зазнав не тілький поразки, а й отримав важке пошкодження під час протистояння.

У результаті Шевдазуцькому потрібна булп операція після поєдинку проти Джалолова. Український боксер нещодавно таки ліг під ніж, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

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Яку травму отримав Шевадзуцький

В Ігоря Шевадзуцького відбласьроз наприємна травма під час бою проти Баходіра Джалолова. Він зазнав розриву біцепса на правій руці.

Український боксер вдало переніс операцію та потребує відновлення – терміни наразі невідомі.

Шевадзуцький після операції / Фото LuckyPunch

Нагадаємо, що бій між Ігорем Шевадзуцьким і Баходіром Джалоловим відбувся в Астані. Казахстанський боксер здолав українця одноголосним рішенням суддів.

Цікаво, що Шевадзуцький став першим боксером, який бився усі раунди. До цього Джалолов завершував свої 14 поєдинків достроково.