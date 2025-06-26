Олександр Усик провів відкрите тренування перед реваншем проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон здивував фанатів, виконавши трюк зірки WWE, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Усик влаштував шоу

Олександр Усик під драйвову музику вийшов на відкрите тренування з пляшкою води та набрав води у рот. Потім український чемпіон підняв голову догори та розпилив воду у повітрі.

Таким чином Усик повторив вихід легенди WWE на ринг. Присутні одразу зрозуміли, що це відсилка на відомого реслера Triple H. Відео моментально розлетілось соціальними мережами.

Усик повторив вихід Triple H: дивіться відео

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Грандіозний вечір боксу прийме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли про те, що Даніель Дюбуа збирається зробити з Олександром Усиком у реванші. Британський боксер вкотре зробив гучну заяву напередодні поєдинку.