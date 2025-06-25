Британський боксер розповів, чи вважає, що їх реванш поставить крапку на великій кар'єрі Олександра Усика. Даніель Дюбуа переконує, що зробить усе, аби відібрати чемпіонські пояси в українця, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Цікаво Порівняв із легендарним дідусем: онук Алі оцінив спадщину Усика у хевівейті

Дюбуа хоче завдати шкоди Усику

"Динаміт" хоче завдати Усику якомога більшої шкоди у реванші.

Ймовірно, так, я вийду туди, щоб завдати якомога більше шкоди. Це відбувається не просто так. Я буду готовий відібрати у нього титули. Але все це відбувається не просто так,

– заявив Дюбуа.

Раніше Даніель неодноразово погрожував Олександру нокаутом у другому бою. Британець переконаний у своїй перемозі. Однак Усик ніяк не реагує на подібні заяви чемпіона світу за версією IBF.

Попри це все Олександр спокійно готується до реваншу у своєму тренувальному таборі. Для Усика наступний бій стане 24-м на профі-рингу. В усіх своїх попередніх поєдинках українець здобував перемоги (14 – нокаутом). Дюбуа ж проведе свій 25-й двобій: 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки.

До слова, на кону їх реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким Усик володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (18 травня 2024 року).