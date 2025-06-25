Ніко Алі Волш оцінив виступи Олександра Усика у хевівейті. На думку онука Мухаммеда Алі, українець попри свої габарити вже став легендою королівської ваги, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Ніко Алі Волш про спадщину Усика у хевівейті

Онук кумира Усика порівняв однаковий зріст українця та свого дідуся. У своєму коментарі 24-річний американський боксер згадав про війну в Україні.

Усик – неймовірний супертяж. Він як мій дідусь – зріст 191 сантиметр. І це точно недолік для суперважкого дивізіону, всі суперники були вищими і більшими за Усика. І він уже став легендою. І те, що він робить, важливо з огляду на війну в його країні,

– сказав Алі Волш.

Нагадаємо, що Мухаммед Алі є кумиром Усика, а також легенди боксу народились в один день – 17 січня. Легендарний боксер, який помер 2016-го року, провів на профі-рингу 61 бій: 56 перемог (37 – нокаутом), 5 поразок.

Довідка. Ніко Алі Волш має за своєю спиною 11-ть перемог (5 – нокаутом) та 2 поразки у професіоналах.

Відзначимо, що 19 липня Усик має усі шанси ще більше переписати історію боксу та хевівейту. Олександр спробує вдруге перемогти Даніеля Дюбуа вже цього разу на "Вемблі" у Лондоні. Перший бій закінчився технічним нокаутом українця у 9-му раунді. По ходу 5-го раунду "Динаміт" влучив нижче пояса Усику, після чого той опинився на канвасі рингу.