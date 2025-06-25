Туркі Аль аш-Шейх теж висловився про реванш Усик – Дюбуа. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг поділився думками про обох боксерів, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Туркі про реванш Усик – Дюбуа

Туркі Аль аш-Шейх наголосив, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа буде чудовим. Зі слів чиновника, результат поєдинку не менш важливий.

На його думку, Даніель Дюбуа постійно прогресує та наразі знаходиться на піку. Туркі Аль аш-Шейх висловився і про Олександра Усика, а також натякнув на можливе повернення Тайсона Ф'юрі.

Побачимо, чи вплине вік на Усика. Усик - чудовий боєць. Водночас - Тайсон Фʼюрі знає мій номер,

– сказав Туркі.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата поєдинку 19 липня 2025 року.

Раніше повідомляли, що Даніель Дюбуа знову пригрозив Олександру Усику перед реваншем. Британський боксер впевнений у своїй перемозі.