Даніель Дюбуа вкотре висловився про реванш з Олександром Усиком. "Динаміт" знову пригрозив Королю хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Гучна заява Дюбуа

Даніель Дюбуа не сумнівається у перемозі над Олександром Усиком. Британський боксер вважає, що український чемпіон пішов на спад та втрачає свою форму.

"Динаміт" наголосив, що бій з ним та два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі виснажили Короля хевівейту. Дюбуа заявив, що відчуває те, що Усик готовий покинути п'єдестал.

Я знаю, що маю зробити – зробити його старим у ту ніч. Буває, що бій за одну ніч може перетворити суперника на старого, і саме це я й маю зробити. Цього разу я зроблю все правильно: ніякої метушні, ніяких легеньких ударів – тільки вибухи. Я зараз не надто стресую. У мене ще є час тренуватися, зосередитись, проводити спаринги — і влаштувати справжній розгром. Усе зійдеться в потрібний момент,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери битимуться на легендарній арені "Вемблі" у Лондоні.

Раніше спаринг-партнер Олександра Усика Фрейзер Кларк зробив свій прогноз на реванш українського чемпіона проти Даніеля Дюбуа.