Джарелл Міллер висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Американський боксер назвав переможця найочікуванішого поєдинку року, інформує 24 канал із посиланням на iFL TV.

Читайте також У команді Усика вперше заговорили про припинення співпраці з Красюком

Прогноз Міллера на реванш Усик – Дюбуа

Джарелл Міллер вважає, що Даніель Дюбуа виріс після їх поєдинку. Американський боксер вважає, що британець зможе впоратись з Олександром Усиком.

Однак усе залежить від того, скільки сил в Олександра Усика. А також у тому, чи зможе український чемпіон перехитрити британського боксера.

Це чудовий бій у будь-якому разі, і ви знаєте, що переможе найкращий,

– сказав Міллер.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше мексиканський чемпіон Сауль Альварес назвав боксерів, яких наразі вважає найсильнішими у проесійному ринзі.