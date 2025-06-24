Джарелл Миллер высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Американский боксер назвал победителя самого ожидаемого поединка года, информирует 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Прогноз Миллера на реванш Усик – Дюбуа

Джарелл Миллер считает, что Даниэль Дюбуа вырос после их поединка. Американский боксер считает, что британец сможет справиться с Александром Усиком.

Однако все зависит от того, сколько сил у Александра Усика. А также в том, сможет ли украинский чемпион перехитрить британского боксера.

Это замечательный бой в любом случае, и вы знаете, что победит лучший,

– сказал Миллер.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил "Динамита" техническим нокаутом в 9 раунде.

Ранее мексиканский чемпион Сауль Альварес назвал боксеров, которых сейчас считает сильнейшими в проэссионном ринге.