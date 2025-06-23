Абсолютний чемпіон світу виділив декількох американський боксерів. До списку найсильніших сучасних бійців від Канело потрапив також представник України, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch on Fighting.

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Кого обрав Альварес

Сауль Альварес додав до списку найсильніших трьох боксерів. Двоє з них, це Джервонта Девіс та Теренс Кроуфорд.

Канело також назвав ім'я Олександра Усика. Мексиканський боксер і не забув про себе висловившись доволі дипломатично.

Хто зараз найсильніший активний боєць? Є багато хороших бійців. Я думаю, це нешанобливо говорити про одного. Усик один із них, Джервонта Девіс, Теренс Кроуфорд. Я теж там, але я не буду себе згадувати

– сказав Альварес.

Нагадаємо, що Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда 13 вересня 2025 року. Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі.

До слова. Олександр Усик проведе реванш з Даніелем Дюбуа 19 липня 2025 року. Місце проведення протистояння легендарний "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Джон Ф'юрі висловився про реванш Усик – Дюбуа. Батько Тайсона Ф'юрі назвав фаворита поєдинку.