Джон Ф'юрі висловився про майбутній реванш Усик – Дюбуа. Батько Тайсона Ф'юрі назвав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Які думки у Ф'юрі про реванш Усик – Дюбуа

Джон Ф'юрі вважає, що Даніель Дюбуа спробує якомога більше завдати ударів у бою проти Олександра Усика з самого початку. Батько Тайсона Ф'юрі наголосив, що британець великий хлопець та знає, що йому робити.

Проте Олександр Усик буде готовий до цього розвитку подій. Український чемпіон дуже швидко рухається та зможе уникнути ударів Даніеля Дюбуа.

Я думаю, цей бій буде кращим. Я завжди казав – і ви знаєте, – що не варто нікого недооцінювати. Я просто вважаю, що Усик із його роботою ніг і боксерськими навичками буде фаворитом. Усика варто вважати фаворитом, але мене не здивує, якщо Дюбуа рано чи пізно дістанеться до нього, бо складно уникати всього цього протягом 12 раундів,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі". У першому поєдинку у 2023 році українець здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше відомий промоутер Френк Воррен назвав наступного Короля хевівейту після відходу Олександра Усика з професійного рингу.