Фрейзер Кларк має із чим порівнювати, адже допомагає Олександру Усику готуватись до цього липневого реваншу. Водночас у минулому британець спарингував із Даніелем Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Кларк про реванш Усик – Дюбуа

Британський боксер не зумів дати остаточний прогноз на другу битву Усика проти Дюбуа. Водночас Кларк наголосив на різниці у віці боксерів та фантастичності українця.

Я не надаю великого значення спарингам, але мені важко ставити проти Усика, тому що він фантастичний чемпіон. Даніель – молодий голодний лев, тому це фантастичний бій. Я не впевнений, як він завершиться, але проте це хороший бій,

– сказав Кларк.

Довідка. Перший бій Усика проти Дюбуа, який відбувся у серпні 2023-го, закінчився перемогою українця. Олександр зумів відновитись від удару нижче пояса у 5-му раунді та у 9-му раунді переміг британця технічним нокаутом у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на арені "Вемблі" у Лондоні. Це буде домашній двобій для Даніеля. На кону протистояння стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким українець вже володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.