Фрейзер Кларк имеет с чем сравнивать, ведь помогает Александру Усику готовиться к этому июльскому реваншу. В то же время в прошлом британец спарринговал с Даниэлем Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кларк о реванше Усик – Дюбуа

Британский боксер не сумел дать окончательный прогноз на вторую битву Усика против Дюбуа. В то же время Кларк отметил разницу в возрасте боксеров и фантастичность украинца.

Я не придаю большого значения спаррингам, но мне трудно ставить против Усика, потому что он фантастический чемпион. Даниэль – молодой голодный лев, поэтому это фантастический бой. Я не уверен, как он завершится, но тем не менее это хороший бой,

– сказал Кларк.

Справка. Первый бой Усика против Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го, закончился победой украинца. Александр сумел восстановиться от удара ниже пояса в 5-м раунде и в 9-м раунде победил британца техническим нокаутом во Вроцлаве (Польша).

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне. Это будет домашний поединок для Даниэля. На кону противостояния будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым украинец уже владел после первой победы над Тайсоном Фьюри.