Гарет Девіс поділився думками про завершення співпраці між Королем хевівейту та його промоутером. Аналітик назвав декілька причин, які пояснюють рішення Усика, пише 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Девіс про рішення Усика

Гарет Девіс розповів, що коли вперше це почув, то подумав про те, що таким чином Олександр Усик готується до того, аби покинути професійний ринг.

Аналітик наголосив, що також українець вирішив, що може заощадити декілька мільйонів євро. Адже з часом люди починають думати про те за що вони платять та що саме можуть з цього отримати.

Я можу помилятися, але мені здається, що це може бути фініш Олександра, якщо він переможе Дюбуа. Я не впевнений, що він захоче продовжувати свою кар'єру. І для чого йому це? Він двічі переміг Джошуа, двічі здолав Ф'юрі, тепер, можливо, вдруге переможе Дюбуа. Чи справді він захоче залишитися в боксі й побитися з Паркером або Кабаєлом? Напевно, він про це думає,

– сказав Девіс.

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик битиметься у реванші проти Даніеля Дюбуа. Грандіозний вечір боксу відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше повідомляли, що у команді Олександра Усика вперше заговорили про звільнення промоутера Олександра Красюка.