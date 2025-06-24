Гарет Дэвис поделился мыслями о завершении сотрудничества между Королем хевивейта и его промоутером. Аналитик назвал несколько причин, которые объясняют решение Усика, пишет 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Дэвис о решении Усика

Гарет Дэвис рассказал, что когда впервые это услышал, то подумал о том, что таким образом Александр Усик готовится к тому, чтобы покинуть профессиональный ринг.

Аналитик отметил, что также украинец решил, что может сэкономить несколько миллионов евро. Ведь со временем люди начинают думать о том, за что они платят и что именно могут с этого получить.

Я могу ошибаться, но мне кажется, что это может быть финиш Александра, если он победит Дюбуа. Я не уверен, что он захочет продолжать свою карьеру. И для чего ему это? Он дважды победил Джошуа, дважды одолел Фьюри, теперь, возможно, во второй раз победит Дюбуа. Действительно ли он захочет остаться в боксе и подраться с Паркером или Кабаэлом? Наверняка, он об этом думает,

– сказал Дэвис.

Напомним, что 19 июля 2025 года Александр Усик будет драться в реванше против Даниэля Дюбуа. Грандиозный вечер бокса состоится на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщали, что в команде Александра Усика впервые заговорили об увольнении промоутера Александра Красюка.