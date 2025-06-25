Турки Аль аш-Шейх тоже высказался о реванше Усик – Дюбуа. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений поделился мыслями об обоих боксеров, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Турки о реванше Усик – Дюбуа

Турки Аль аш-Шейх отметил, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа будет замечательным. По словам чиновника, результат поединка не менее важен.

По его мнению, Даниэль Дюбуа постоянно прогрессирует и сейчас находится на пике. Турки Аль аш-Шейх высказался и об Александре Усике, а также намекнул на возможное возвращение Тайсона Фьюри.

Посмотрим, повлияет ли возраст на Усика. Усик - замечательный боец. В то же время - Тайсон Фьюри знает мой номер,

– сказал Турки.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата поединка 19 июля 2025 года.

Ранее сообщали, что Даниэль Дюбуа снова пригрозил Александру Усику перед реваншем. Британский боксер уверен в своей победе.