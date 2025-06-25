Британский боксер рассказал, считает ли, что их реванш поставит точку на большой карьере Александра Усика. Даниэль Дюбуа убеждает, что сделает все, чтобы отобрать чемпионские пояса у украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Дюбуа хочет нанести вред Усику

"Динамит" хочет нанести Усику как можно больший вред в реванше.

Вероятно, так, я выйду туда, чтобы нанести как можно больше вреда. Это происходит не просто так. Я буду готов отобрать у него титулы. Но все это происходит не просто так,

– заявил Дюбуа.

Ранее Даниэль неоднократно угрожал Александру нокаутом во втором бою. Британец убежден в своей победе. Однако Усик никак не реагирует на подобные заявления чемпиона мира по версии IBF.

Несмотря на это все Александр спокойно готовится к реваншу в своем тренировочном лагере. Для Усика следующий бой станет 24-м на профи-ринге. Во всех своих предыдущих поединках украинец одерживал победы (14 – нокаутом). Дюбуа же проведет свой 25-й поединок: 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения.

К слову, на кону их реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым Усик владел после первой победы над Тайсоном Фьюри (18 мая 2024 года).